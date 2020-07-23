НКРЕКП хочет внедрить RAB-тариф с коррупционными рисками - нардеп

Людмила Буймистер заявляет, что на сегодня у компаний - операторов системы распределения абсолютно нет денег для того, чтобы инвестировать в обновление сетей по стране.

«Модель стимулирующих тарифов НКРЕКП, что сегодня предложил Регулятор - это возвращение во времена Азарова, когда предлагалось делить активы искусственным ручным образом на «старую» и «новую»базу. Это закладывает огромные коррупционные риски », - сообщила нардеп Людмила Буймистер.

Это приводит к тому, что износ сетей составляет более 80%, потери електроенергии в сетях составляют 30% в некоторых регионах, Украина занимает последнее место в Европе по качеству электроснабжения.

Проблема - в тарифообразовании на принципах «Cost +», отмечает нардеп: «Это операционные расходы и текущие ремонты. Они заложены в тариф. Больше в тариф не закладывается ничего. И не дает возможности привлечь даже по нормальным ставкам банковское финансирование чтобы вложить и построить новые сети ».

Буймистер убеждена, что стране сегодня нужно принять именно европейский подход к формированию тарифов на распределение электроэнергии. Этот тариф позволит облэнерго привлекать средства в строительство новых сетей на внедрение новых энергосберегающих технологий.

По словам Людмилы Буймистер, европейский подход базируется на средневзвешенной стоимости капитала. Она применяется для того, чтобы лимитировать доходность и заложить в тариф возможность привлечения кредитных средств на восстановление сетей.

Но Регулятор предлагает другую модель тарифа, времена премьерства Азарова - с разделением активов облэнерго на «старые» и «новые»:

«На сегодняшний день то, что предложил Регулятор - это де-факто возвращение во времена Азарова, когда предлагалось делить активы искусственным ручным образом на старую и новую базу. Это закладывает огромные коррупционные риски, Регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Когда на это смотрят инвесторы, они не понимают как им построить модель расчетов и как под это можно брать на себя обязательства по кредитам, привлекать средства из других источников», - убеждена Буймистер.

Напомним, ранее Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что имплементация RAB-регулирования для операторов распределительных сетей позволит привлечь многомиллиардные инвестиции на протяжении 10 лет.

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно не разделять базу активов на старую на новую и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.