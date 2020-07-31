Президент подписал закон о снижении "зеленого" тарифа на выработку электроэнергии

Новый закон (законопроект №3658) закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. В частности, он разрешает уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветряных – на 7,5%. То есть государство будет покупать у них электроэнергию по меньшей цене.

Необходимость изменения "зеленого" тарифа возникла потому, что из-за чрезмерного государственного стимулирования в стране создано много частных мощностей возобновляемой энергетики. Государство обязано принимать их дорогую электроэнергию в объединенную энергосистему страны (и платить за нее). Но спрос на энергию в стране не растет, поэтому приходится уменьшать генерацию относительно дешевой энергии государственными АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что после принятия этого закона "государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат "зеленой" генерации примерно на 2 млрд евро".

Теперь НКРЭКУ установит для солнечных и вятряных электростанций новые тарифы. А государство будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики не высокими тарифами, а проведением аукционов на создание новых мощностей.