Жара разогрела цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Цены выросли на фоне ожидания установления экстремально жаркой погоды в Европе, что вызовет рост потребления энергии для охлаждения воздуха.

Цена газа на главной площадке Европы – голландском хабе TTF – выросла до $79 за тысячу кубометров (по сравнению с $59 в среднем за прошлую неделю). Таких спотовых цен не было с середины апреля.

На газовом хабе в австрийском Баумгартене – туда газ приходит через Украину – цена достигла $92 за тысячу кубометров ($76 на прошлой неделе).

Кроме жаркой погоды, на рост цен также повлиял низкий уровень поставок как природного газа из Норвегии, так и СПГ. Трейдеры также надеются, что спрос на газ начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.

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Напомним, с началом августа Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки: в том числе более 40 млн куб. м составил физический реверс из Словакии и более 60 млн куб. м – виртуальный реверс на словацком направлении.

В конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Цена как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.