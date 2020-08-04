За первые шесть месяцев 2020 года в Службу занятости обратилось более 1,7 млн человек.

На сегодняшний день 506 тысяч украинцев имеют официальный статус безработного и 426 тысячи из них получают пособие по безработице.

Такой статистикой поделилась у себя на сайте Государственная служба занятости Украины. Среди 506 тысяч украинских безработных 211 тысяч (или 42%) – мужчины и 295 тисяч (58%) – женщины.

При этом больше половины всех безработных, 51%, имеют высшее и еще 32% – техническое образование. И всего 17% из ставших на учет украинцев имеют только общее среднее образование.

"С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметили в ведомстве.

Всех обратившихся в Службу занятости там распределили 4 возрастных группы: до 35 лет – 31%; от 35 до 45 лет – 29%; от 45 до 55 лет – 26%; и старше 55 лет – 14%.

Как сообщили в ведомстве, наибольший спрос был на следующие профессии: квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг и неквалифицированные работники.

Напомним, месяц тому премьер-мингистр Денис Шмыгаль сообщил о стабилизации рынка труда в Украине.

В начале весны Международная организация труда прогнозировала повышение уровня лояльности наемного персонала к нанимателям в связи с пандемией. Однако результаты исследований, инициированных МОТ, говорят об обратном: большинство трудоустроенных находятся в активном поиске новой работы.