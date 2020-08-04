Деньги между банками начали ходить без выходных и практически круглосуточно

Система электронных межбанковских платежей (СЭП) начала работать в режиме 23/7.

Переход на новый режим работы состоялся 3 августа, сообщил Нацбанк. СЭП теперь работает 23 часа в сутки 7 дней недели.

На протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП проводили все 75 банков страны и Государственная казначейская служба. Первыми в ночное время провели платежи "Альфа банк", "Первый инвестиционный банк" и "Идея банк", на рассвете к ним присоединились Приватбанк и Ощадбанк.

В целом в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму 119 млрд грн.

НБУ заверил, что продолжает работу над тем, чтобы СЭП начала работать в режиме 24/7.

До 3 августа СЭП работала в будние дни с 8:30 до 19:00.

Напомним, экономика Украины начинает постепенно выходить из кризиса, который был вызван распространением в стране коронавируса и введенным карантином. Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам заседания комитета монетарной политике, опубликованном 3 августа.