Предпринимателям сократили социальные выплаты на детей на 48 млн грн

Предпринимателям сократили социальные выплаты на детей на 48 млн грн

Высвободившиеся средства направят на реализацию другой бюджетной программы.  

Правительство урезало общую сумму выплат на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Таким образом общая сумма социальной помощи детям ФЛП, заложенная в бюджете, сократилось с 1 млрд 155 млн до 1 млрд 106 млн гривен.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что указанные средства будут перенаправлены в Фонд борьбы с COVID-19. Одновременно, эта же сумма (48 миллионов 400 тысяч гривен) из Фонда борьбы с коронавирусом на безвозвратной основе была передана в Фонд госимущества, для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

Напомним, в начале апреля месяце Кабмин принял постановление "О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога". Таким образом, планировалось, что оставшимся без денег из-за карантина "ФОПы" будут получать пособие на детей. Первые выплаты помощи на детей ФЛП, возрастом до 10 лет, произошли в мае этого года.