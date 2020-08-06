К уже выставленным на продажу вскоре добавится еще до десятка пока функционирующих тюрем.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что тюрьмы, которые сейчас ликвидируют – это "избыточное имущество", на содержание которого государство тратит средства, однако добавил, что вместо них будут построены другие тюрьмы.

Об этом чиновник написал у себя в Facebook.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем!... Скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение. И будут уничтожены. ключевая ценность в этих объектах для инвесторов – возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями… означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", – написал Малюська.

Министр добавил что по плану, первым делом будут проданы замороженные тюрьмы: "они не используются, и мы только теряем средства на их охрану".

Вслед за этим государство "оптимизирует сеть существующих тюрем, высвобождит, заморозит и продаст еще до десятка пока функционирующих тюрем". Третим пунктом подконтрольное Малюське ведомство "выбирет города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону".

"Проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях", – описал министр четвертый этап. Пятый пункт списка Малюськи выглядит так: "Продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые".

Далее, согласно публикации: "Повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО". И последний, седьмой пункт: "Строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний".

При этом глава Минюста подчеркнул, что "шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации".

"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем". А потому если кто-то полагал, что "всьо, можно воровать", тот ошибался", – подытожил министр.

На странице Минюста уже выставлен на продажу ГУ "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", который расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В связи с продажей министр Малюська даже снялся в рекламном ролике:

Кроме того, министерство опубликовало рекламный проспект своего первого лота:

Facebook-страница Министерства юстиции Украины

Примечательно, что в публикации Минюста о продаже тюрем на одном из слайдов прямым текстом указано, что слественные изоляторы Украины переполнены.

При этом на другом слайде презентации Минюста написано, что численность отбывающих наказание в местах ограничения воли будут уменьшать:

Напомним, ранее Денис Малюська подробно рассказывал о введении частных СИЗО и продаже тюрем.