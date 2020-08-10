НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные купюры

С осени изношенные купюры могут принимать не только уполномоченные банки, а и все банки, работающие на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

В частности, регулятор "определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки".

Кроме того, регулятор распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

В июне 2019 года НБУ изменил методологию определения системно важных банков и через месяц расширил перечень таких банков с трех до 14. С 2016 года системными неизменно определялись три банка: "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Напомним, на начало января 10 из 75-ти платежеспособных банков страны хотя бы раз нарушали нормативы НБУ.

Количество действующих структурных подразделений банков (отделений) за 2019 год сократилось на 507 – до 8002.