НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные купюры
Соответствующее постановление вступает в силу с 1 сентября.
С осени изношенные купюры могут принимать не только уполномоченные банки, а и все банки, работающие на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.
В частности, регулятор "определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки".
Кроме того, регулятор распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.
В июне 2019 года НБУ изменил методологию определения системно важных банков и через месяц расширил перечень таких банков с трех до 14. С 2016 года системными неизменно определялись три банка: "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".
Напомним, на начало января 10 из 75-ти платежеспособных банков страны хотя бы раз нарушали нормативы НБУ.
Количество действующих структурных подразделений банков (отделений) за 2019 год сократилось на 507 – до 8002.