Потребительские цены в июле снизились после пятимесячного роста

Потребительские цены в июле в сравнении июнем. снизились на 0,6%, а с начала года выросли на 1,4%.

Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4%. Потребительские цены в июле снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщил Госстат.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Более всего (на 15,1% и 15,0%) подешевели яйца и овощи. На 0,4–1,1% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 0,3–2,1% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в том числе обувь – на 5,6%, одежда – на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Напомним, спад реального ВВП во втором квартале составил около 11% в годовом измерении, говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ. Основной причиной спада стали масштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности. Дополнительный отрицательный вклад внесло сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.