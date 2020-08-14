Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат
В первом квартале спад был 1,3% в годовом измерении.
Объем ВВП во втором квартале оказался на 9,9% меньше, чем был в первом.
До начала 2020 года Госстат сообщал только о росте ВВП. Так в четвертом квартале 2019 года рост составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом – 2,9%.
Спад ВВП в текущем году является закономерным, учитывая потери, которые нанесла экономике (не только украинской, но и мировой) пандемия коронавируса.
Напомним, Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП страны во втором квартале этого года в 11%, такую же оценку сделал Нацбанк.
НБУ надеется, что ситуация в экономике начала исправляться, поэтому спад ВВП в третьем квартале уменьшится до 7,4%, в четвертом – до 3,8%, а в целом по итогам этого года падение составит 6%. Правительство же пока демонстрирует больше оптимизма и надеется на спад по итогам года в 4,8%.