Доллар и евро подешевели, но курс остается плавающим

Курс гривны к доллару вырос на 6 копеек до 27,35 гривен, с вчерашних 27,41 гривны за доллар. Курс евро к гривне снизился на 11 копеек, с вчерашних 32,42, до сегодняшних 32,31 гривны за евро.

Такие курсы валют установил Нацбанк на сегодня, 17 августа.

Курс российского рубля зафиксирован на уровне 3,73 грн. за 10 руб. Вчера, 16 августа, рубль стоил на копейку дешевле – 3,72 грн. за 10 руб.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью "РБК-Украина", опубликованном сегодня, 17 августа, сообщил, что Национальный банк не будет сглаживать избыточные колебания курса гривны.

"В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка – гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", – отметил Шевченко.

На днях, министр финансов Сергей Марченко рассказал Фокусу о том, когда Украина выйдет из кризиса и какой курс гривны к доллару нужен стране для устойчивого развития.