Касса в смартфоне. Что принесет электронное новшество бизнесменам и потребителям

Минфин внедряет альтернативу кассовым аппаратам. Теперь дорогие и громоздкие "кассы" смогут заменить смартфоны с бесплатным программным обеспечением. Фокус выяснил, что изменится для бизнеса и потребителей

С 1 августа у кассовых аппаратов в Украине появилась альтернатива — касса в смартфоне. Как сообщают в налоговой службе, за первые полдня работы нового программного обеспечения с его помощью предприниматели провели 6,5 тыс. операций. Чтобы примкнуть к числу первопроходцев, необходимо зарегистрироваться на сайте prrosto.kmu.gov.ua.

По мнению юриста компании Investment Service Ukraine Дарьи Скобликовой, в сравнении со старыми кассовыми аппаратами новые программные РРО (регистраторы расчётных операций) обладают преимуществами. Например, избавляют от дополнительных трат на приобретение оборудования, обеспечивают более удобное управление кассой и низкие операционные расходы.

«Классический аппарат РРО стоит около 5–7 тыс. грн, его опломбирование и введение в эксплуатацию — более 1 тыс. грн, обслуживание — минимум 250–300 грн в месяц, — продолжает Игорь Ясько, управляющий партнёр ЮК Winner. — Программные РРО обещают оставить бесплатными, их можно зарегистрировать онлайн в течение рабочего дня, а не собирать пакет документов и ждать несколько суток, как в случае с традиционным кассовым аппаратом».

Как это не работает

Действительно, касса в смартфоне выглядит прогрессивным и удобным программным решением. Однако отзывы первых пользователей говорят о том, что РРО требует доработки. Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании «Е.С.Консалтинг», поделилась с Фокусом опытом использования программного РРО одним из своих клиентов. Рассказывает, что однажды пользователю не удалось закрыть рабочую смену с планшета, поэтому завершать операцию пришлось через ноутбук. В другой день в 21:00 смену закрыть не удавалось никак, а техподдержка налоговой ушла домой до понедельника. Как оказалось, она не работает в выходные, в то время как Центр сервисного обслуживания традиционных РРО остаётся на связи 24/7. Из-за этого предприниматель был вынужден два дня работать без РРО, рискуя получить штраф за деятельность без фискализации. Чтобы избежать санкций, в налоговой предложили написать им письмо в свободной форме с пояснениями, как так вышло.

В целом же, по мнению Томашевской, специализированная программа на ноутбуке или планшете способна заменить стационарный РРО в небольшом салоне красоты, кофейне или торговой точке со средним потоком клиентов. Но для магазинов, где покупателей много и важна скорость обслуживания, РРО в смартфоне — не вариант.

Благими намерениями

На первый взгляд, программное РРО упрощает ведение бизнеса. Однако за этим проявлением модной цифровизации кроется конкретный фискальный интерес. Новшество вводят в соответствии с требованиями принятых осенью 2019 года законов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

«Касса в смартфоне». Новый РРО вводят в связи с принятыми осенью 2019-го года законами, они направлены на детенезацию экономики (фото: УНИАН)

Обязав значительную часть малого и среднего бизнеса использовать РРО, будь-то традиционный кассовый аппарат или его альтернатива в смартфоне, налоговая рассчитывает вывести из тени предпринимателей, которые занижают обороты. По оценке опрошенных Фокусом экспертов, оптимизировать налоги предпринимателям действительно станет сложнее. «Фискальный чек, на котором фиксируется информация от РРО, сразу передаётся в налоговые органы и не подлежит изменению либо удалению. Он также считается доказательством в суде», — объясняет Дарья Скобликова. То есть, воспользовавшись программным аналогом кассового аппарата, предприниматель получает «стукача в смартфоне», который автоматически будет «сливать» налоговикам информацию о каждой продаже.

Часть опрошенных экспертов считает, что такая автоматизация в итоге приведёт к детенизации экономики. По мнению Александры Томашевской, с введением обязательных РРО искоренится уклонение от уплаты налогов путём занижения оборотов.

Но есть и другое мнение. «Новшество ухудшит условия работы для законопослушного маленького бизнеса, но схемы уклонения от уплаты налогов, которые практикует большой бизнес, не искоренит, — считает Марьяна Горецкая, руководитель юридической фирмы «Горецкий и Партнёры», адвокат. — Малому и среднему бизнесу нужна упрощённая система не только налогообложения, но и взаимодействия с налоговой, тогда как внедрение РРО сопровождается отчётностью, дополнительными проверками и штрафами. Тем временем в крупных компаниях, которые дробят бизнес для ухода от налогов, с чеками от ФЛП всё будет в порядке».

РРО не нужно тем, чьи клиенты используют исключительно безналичные расчёты, даже если оборот бизнеса выше 1 млн грн

Иными словами, ценой победы над тенью, перспективы которой остаются под вопросом, станет закрытие многих небольших бизнесов, и без того балансирующих на грани выживания после карантинных потерь. Это повлечёт рост безработицы и повышение социальных расходов. Такие негативные процессы способны нивелировать ожидаемый позитивный эффект для госбюджета (никаких дополнительных «миллиардов» не случится).

«Вместо фискализации 2-й и 3-й групп единоналожников, не интересных для государства из-за невысоких оборотов, стоило бы ограничиться фискализацией только тех плательщиков, которые реализуют товары или услуги на больших торговых площадях или работают в рисковых категориях, — предлагает альтернативное решение Олег Гетман, координатор экспертных групп «Экономической экспертной платформы». — Это позволит сконцентрировать усилия сотрудников ГНС на потенциальных нарушителях и избавит от нагрузки тех предпринимателей, кому РРО не нужно». По информации собеседника Фокуса, законопроект с таким предложением разработан Комитетом Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На низком старте

Время для подготовки к новой реальности неумолимо сокращается. Первая волна обязательной установки регистраторов расчётных операций бизнесом стартует 1 января 2021 года. Она коснётся предпринимателей на едином налоге, которые продают товары и услуги через интернет, торгуют ювелирными изделиями, оказывают платные медуслуги, а также кафе, ресторанов, туристических агентств, отелей и других. Детальный перечень должны утвердить в Кабмине. Остальным предпринимателям, кроме плательщиков единого налога 1-й группы (торговля на рынках и предоставление бытовых услуг населению), придется поставить кассовые аппараты или установить программный РРО с 1 апреля 2021 года.

Обязав предпринимателей использовать РРО, налоговая рассчитывает вывести их обороты из тени

Как уточняет Игорь Ясько, РРО могут не применять предприниматели, которые используют исключительно безналичные расчёты, даже когда превышен лимит 1 млн грн. Речь идёт об оплате без использования платёжных карт и терминалов, когда деньги со счёта покупателя переводятся на счёт продавца или исполнителя через мобильное приложение, интернет-банкинг или кассу банка. То есть репетитор, домашний мастер, фитнес-инструктор, которому оплату за услуги переводят на карту, может не обзаводиться РРО в любой форме. Хотя не исключено, что отношение налоговой к этому вопросу поменяется.

По мнению Скобликовой, сложнее всего перейти к обязательному использованию РРО будет не только предпринимателям, которые привыкли применять схемы занижения доходов, но и интернет-магазинам. «Требование проводить онлайн-расчёты банковской картой через РРО есть, а порядка нет. ГФС пачками печатает разъяснения о том, что РРО необходим, но технически онлайн-продажи не фискализируются», — говорит Александра Томашевская.

Пока что онлайн-предприниматели поделились на два лагеря: одни игнорируют закон и работают с риском штрафов, другие пытаются выполнить невыполнимое, чтобы не штрафовали. Эксперты уверены, что мытарства бизнеса не закончатся, пока не внедрят сервис онлайн-кассы.

А чеки — в мессенджер

Программные РРО, естественно, не снабдят смартфоны функцией печатать бумажные чеки. Цифровой фискальный чек с QR-кодом и необходимой информацией о продавце будет отправляться на e-mail или в мессенджер покупателя. Этот документ, как и традиционный бумажный чек, при необходимости сможет служить доказательством проведения операции и основанием для обращения в суд или подачи жалобы в ГНС.

«Новшество ухудшит условия работы для законопослушного маленького бизнеса, но схемы уклонения от уплаты налогов крупного бизнеса не искоренит»

Марьяна Горецкая, адвокат, руководитель ЮФ «Горецкий и Партнёры»

К слову, настучав на недобросовестного продавца в налоговую, потребители с 1 января 2021 года смогут заработать. С этого момента вводится механизм кешбэка — компенсации потребителю уплаченных средств, если ему при этом выдали чек, информация о котором отсутствует в базах данных ГНС. Действовать этот механизм будет для товаров, стоимость которых превышает 850 грн.

Воспользоваться такой возможностью будет несложно. По словам юриста ЮА «Легитим» Юлии Соколовой, после проведения покупки через программное РРО сервер государственной налоговой службы должен выдать номер фискального чека с QR кодом. Просканировав этот код, покупатель сможет открыть чек на сайте государственной налоговой службы и таким образом убедиться в его достоверности.

«В ответ на жалобу налоговики проверят продавца. Если нарушение подтвердится, его оштрафуют, а покупатель за счёт штрафа получит кешбэк в размере 100% стоимости приобретённых с нарушением товаров или услуг, — уточняет Игорь Ясько. — Покупателю останутся и товар, и деньги. При этом планируется, что такая компенсация не будет облагаться подоходным налогом и военным сбором».