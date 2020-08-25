Украина получит 1,2 млрд евро кредита от ЕС

Льготный кредит нужно будет выплачивать двумя траншами по 600 млн евро.

Верховная Рада ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.

За проект закона №0063 проголосовали 248 депутатов.

Льготный кредит будут выплачивать двумя траншами по 600 млн евро, срок кредита не превышает 15 лет (то есть срок погашения), а процентная ставка не превышает 2% годовых.

"Процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако конкретный ее размер станет известен только во время выхода Европейской комиссии, что имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же процентной ставке", –– указано в пояснительной записке.

Кабинет министров поблагодарил Раду за одобрение законопроекта.

"Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро", –– подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд. 11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.