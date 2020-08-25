В Украине будет создан реестр коллекторских компаний, – Нацбанк

Нацбанк Украины совместно с профильным комитетом ВРУ готовит законопроект о регулировании деятельности коллекторских компаний. Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

Отмечается, что законопроект вводит нормы этичного поведения коллектора с должником.

Также Нацбанк разработает кодекс этики для небанковских финансовых учреждений.

"В случае нарушения коллектором правил этичного поведения предусмотрены методы влияния и санкции, в том числе и исключение из реестра коллекторских компаний", – сказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее мнению, появление реестра коллекторских компании станет одним из основных изменений для этого рынка.

В реестре будет систематизирован список учреждений, которые могут заниматься коллекторской деятельностью.

Исключение компании из реестра автоматически вводит запрет для банков и финансовых компаний заключать договора с такой компанией сроком на один год. Также исключенная компания не сможет один год заниматься коллекторской деятельностью.

За первый месяц работы в качестве регулятора небанковского финансового рынка, НБУ получил 535 обращений граждан, касавшихся работы коллекторских компаний. Около половины обращений (43%) касались неэтичного поведения коллектров по отношении к должникам.

Уже сейчас Нацбанк призывает коллекторские компании пересмотреть свои подходы к работе по возврату проблемной задолженности и начать перестраивать свою деятельность.

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