Латвия может прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью

Из-за запуска Белорусской АЭС Латвия может начать торговлю с третьими странами: "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", – говорят в Риге.

Латвия допускает прекращение торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

Пока не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", – объяснил Кариньш причину такого решения.

Напомним, латвийские власти отказались признавать Светлану Тихановскую президентом Беларуси. По мнению главы МИД Латвии, лучший выход из этой ситуации – повторные выборы, а если таковые состоятся, то должны пройти при участии международных наблюдателей.