Министр экономики назвал три причины, из-за которых Украина "заведомо неконкурентна"

“Дерегуляция, доступ к дешевому финансированию, понятная налоговая политика”: ничего этого на данный момент нет, констатирует Игорь Петрашко.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко в интервью Фокусу раскрыл причины экономического отставания Украины и слабой вероятности развития высокотехнологических отраслей в ближайшее время.

АПК остается базовой отраслью для страны, но экономике Украины крайне необходимо развитие высоко- и среднетехнических отраслей. Перспективы здесь, по словам главы Минэкономики, довольно безнадежные.

“Для развития любой отрасли нужен свободный рынок, необходимы условия. Во-первых, это дерегуляция, — перечисляет министр. — Во-вторых, доступ к дешевому финансированию на десять и более лет, низкая ставка. В-третьих, понятная налоговая политика”. И поскольку ни одно из этих условий не выполнено, заключает Петрашко, “мы заведомо неконкурентны по сравнению с любой другой развитой страной”.

На экономическую ситуацию в Украине, как и во всем мире, влияет пандемия COVID-19. Согласно прогнозу Минэкономики, возможное падение ВВП Украины за 2020 год составит 4,8%. В числе наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса Игорь Петрашко называет сектор креативных индустрий, а также пассажирские и грузовые перевозки.

"Однако несмотря на падение в первых двух кварталах, на III и IV у нас оптимистичный прогноз," — говорит министр.

Напомним, ранее Игорь Петрашко заявил, что еще одной причиной экономических проблем Украины стала "неразумная" курсовая политика Нацбанка Украины (имеется в виду период, когда НБУ руководил Ярослав Смолий. — Ред.). "Когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривны/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", — пояснял министр экономики.