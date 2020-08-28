Украина выполнит условия ЕС для получения 600 млн евро кредита, – Зеленский

Украина намерена выполнить условия Европейского союза для получение второго транша макрофинансовой помощи. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании, чтобы уже к концу этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", – заверил президент.

Ранее Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по программам расширения и соседства. В их число вошла и программа помощи Украине в размере 1,2 млрд евро – самая крупная из всех.

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В ходе телефонного разговора президентов была выражена надежда, что первый транш макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий, как это и предполагалось ранее.

Согласно Меморандуму, политические условия для Украины касаются укрепления управления государственными финансами, верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями.

Напомним, 25 августа Верховная Рада ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. Он будет выделен двумя траншами по 600 млн евро, срок погашения не превышает 15 лет, а процентная ставка не превышает 2% годовых.