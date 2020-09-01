Благодаря пандемии, за квартал Zoom заработала больше, чем за весь 2019 год

Выручка во втором квартале составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания Zoom Video Communications опубликовала результаты второго квартала текущего финансового года, которые оказались намного лучше прогнозов.

Так, квартальная выручка составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это больше, чем компания заработала за весь 2019 год. Аналитики прогнозировали квартальную выручку примерно в $500 млн. Прибыль составила $186 млн, а годом ранее она была $5,5 млн.

Такие результаты объясняются огромным ростом спроса на услуги компании. Количество активных ежемесячных пользователей видеосервисов Zoom во втором квартале выросло на 4700% в годовом измерении. Количество зарегистрировавшихся на платформе Zoom организаций, компаний и структур более чем с десятью сотрудниками выросло на 458% и превысило 370 тыс. Доля клиентов с численностью сотрудников менее десяти человек выросла с 20% до 36%.

Читайте также: Сервис видеоконференций Zoom планирует сотрудничество с ФБР

Вдохновленная Zoom вновь подняла прогнозы относительно годовых показателей. Теперь она ожидает, что выручка составит от $2,37 млрд до $2,39 млрд.

После публикации отчетности акции Zoom на бирже взлетели на 25%. В результате создатель и глава Zoom Эрик Юаня стал богаче на $4 млрд, сообщает Bloomberg.

С начала года акции компании выросли на 373%.

Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) – американская компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния. Она предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. Ее коммуникационное программное обеспечение Zoom объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.

Компания была основана в 2011 году Эриком Юанем, бывшим вице-президентом Cisco WebEx. Он покинул Cisco в апреле 2011 года с 40 инженерами для запуска новой компании.

Напомним, Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера, в том числе новый сервис – Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки. В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Кроме того, конференция может проходить без ограничения по времени.