Сервис видеоконференций Zoom планирует сотрудничество с ФБР

При этом, сквозное шифрование звонков больше не будет предоставляться людям, которые использовали его бесплатно

Американская компания Zoom Video Communications планирует сотрудничать с правоохранительными органами и ФБР.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам основателя компании Эрика Юаня, сквозное шифрование звонков (способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям) больше не будет предоставляться людям, которые использовали его бесплатно.

"Бесплатным пользователям, конечно же, мы не хотим давать возможность использования сквозного шифрования, поскольку мы хотим продолжить сотрудничество с ФБР и местными правоохранительными органами в случаях, когда некоторые люди используют Zoom для плохих целей", – сказал он.

Пользователям бесплатных аккаунтов Zoom не будет доступно сквозное шифрование, поскольку более низкий уровень конфиденциальности облегчает поиск нарушителей.

Эксперты в области конфиденциальности и безопасности говорят, что шифрование, обеспечивающее обмен данными, чтобы его могли прочитать только вовлеченные пользователи, особенно важно в то время, когда видеоприложения и другие цифровые платформы используются для деликатных вопросов, таких как организация протестов, обсуждение правовых вопросов, и посещение врачей.

"Базовая безопасность не должна быть премиальной функцией, которая доступна только для состоятельных людей и крупных корпораций", – сказал Эван Грир, заместитель директора организации "Борьба за будущее", занимающейся защитой цифровых прав.

Как ранее сообщал Фокус: Cуд в Сингапуре приговорил к смертной казни подсудимого, обвинявшегося в наркоторговле. Для рассмотрения дела и вынесения приговора из-за крантина использовался видеосервис Zoom. Приют для животных в Калифорнии под названием "Сладкая ферма" предлагает виртуальный тур по ферме или видеозвонок от козла или ламы по Zoom.