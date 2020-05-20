Суд в Сингапуре по видеосвязи приговорил подсудимого к смерти

Правозащитники считают опасным рассмотрение дел по серьезным обвинениям в дистанционном режиме

Cуд в Сингапуре приговорил к смертной казни подсудимого, обвинявшегося в наркоторговле. Для рассмотрения дела и вынесения приговора из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений использовался видеосервис Zoom. Это первый подобный случай в стране, сообщила The Telegraph.

Осужденный, 37-летний малазийский гражданин, был признан виновным в торговле героином и будет повешен (дело велось с 2011 года). Законы Сингапура предусматривают крайне жесткие наказания за участие в обороте наркотиков – за последние десятилетия там за это казнили сотни людей, включая десятки иностранцев.

Правозащитники считают, что сингапурские власти излишне жестоки, а "использование для вынесения смертного приговора технологии удаленной связи, такой как Zoom, усугубляет это положение". – заявил глава азиатского отделения организации Human Rights Watch Фил Робертсон. Он также негативно оценил аналогичный случай в Нигерии, где местный суд в условиях карантина использовал Zoom, чтобы приговорить к смерти преступника.

В апреле нынешнего года российский суд впервые провел слушания по видеосвязи: приложение WhatsApp использовали, чтобы рассмотреть дело о закрытии кафе при карантине.

В Казахстане в условия карантина до 4,5 тыс. онлайн-судов проходят только за один день. До карантина дистанционно проводили лишь полторы сотни судов, сообщил телеканал "Хабар 24".

В Украине Днепропетровский окружной административный суд 13 апреля должен был провести заседание с помощью Zoom. Такое решение было принято по заявлению истца, сообщил "Опендатабот". В суде должен был рассматриваться иск к Киевской таможне о признании противоправными и отмене решений. Суд при принятии решения руководствовался изменениями в законодательстве, внесенными новым Антикоронавирусным законом. Время судебного заседания в Zoom ограничили 40 минутами (из-за ограничения в бесплатной версии приложения).

Как ранее сообщал Фокус: