Минцифры запустило в Telegram бот для удаления интимных фотографий

2020-04-23 12:45:00

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Пока чат-бот работает в режиме тестирования

При поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы в мессенджере Telegram появился чат-бот проекта #stop_sexтинг, который поможет удалять интимные фото.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Пока чат-бот остается в режиме тестирования. Согласно сообщению, он поможет разобраться со следующими вопросами:

  • как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?
  • что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?
  • какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?
  • как удалить нежелательные фото из Интернета?

"На эти и другие вопросы каждый найдет ответ в чат-бота @StopSextingBot в Telegram. Кроме того, функционал позволяет обратиться лично к команде # stop_sexтинг в случае дополнительных вопросов",  – говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заявили, что им удалось заблокировать работу 214 онлан-магазинов, продающих наркотики через мессенджер Telegram.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Чат-боты в Viber и Telegram оповестят украинцев об изготовлении ID-карт и загранпаспортов. ГМС запустила новый онлайн-сервис.
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