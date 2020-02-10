"Мода пришла – мода уйдет". В "Слуге народа" заявили, что телеграм-каналы скоро "лопнут"

Никита Потурев сравнил нынешнюю популярность телеграм-каналов с производство джина в Великобритании в XVIII веке

Популярность информационных телеграм-каналов в скором времени пройдет, и они "социализируются". Об этом в интервью Фокусу рассказал замглавы Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа").

"Они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла — мода уйдет. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьётся окончательно. А потом спиртное социализировали. Так же будет с телеграм-каналами. В конце концов они социализируются", – считает Потураев.

По его словам, они либо будут производить качественный контент, либо "заглохнут". При этом, по его словам, украинские власти не пойдут по примеру РФ и не будут пытаться заблокировать мессенджер. Но как вариант он допустил возможность обращения к основателям Telegram с просьбой раскрыть владельцев украинских каналов.

"Когда закон "О медиа" примут, государство напишет письмо братьям Дуровым в Лондон и вежливо попросит их показать, кто у телеграм-каналов бенефициар. Нам ведь неважно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает", – отметил нардеп.

Если такая просьба останется без ответа, то Киев обратится в Высокий суд Лондона с просьбой принудить Telegram выполнить требования украинского законодательства.

"Вот и все. А дальше пусть работают — никаких проблем", – резюмировал депутат.

О том, что думает об ужесточении правил для журналисчтов заместитель главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, читайте в статье: Правила для информации. Никита Потураев: "Нам не важно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает".

Точку зрения мирового медийного сообщества представляет Мэтью Шааф в интервью: Частично свободные. Мэтью Шааф: "Это не роль государства – говорить, что правда, а что неправда".

О том, чем грозят свободе слова в Украине новые законопроекты от власти, читайте в статье: Борьба с дезинформацией или цензура. Как власть пытается ограничить свободу слова в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

В Министерство внутренних дел заявили, что удалось заблокировать работу 214 онлан-магазинов, продающих наркотики через мессенджер Telegram.