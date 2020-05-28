Британское издательство на карантине проводит совещания у костра в Red Dead Redemption

Хотя у игры и есть баги, наслаждаться пейзажами, обсуждая при этом проекты, все же приятнее, отмечают издатели

Британский иллюстратор детских книг Вивиен Шварц рассказала в Twitter, что ее издательство во время эпидемии коронавируса отказалось от проведения рабочих совещаний в Zoom и теперь их проводит в игре Red Dead Redemption.

"Приятно сидеть ночью у костра и обсуждать проекты под вой волков", – рассказывает Шварц и отмечает, что у встреч в RDR все же есть недостатки.

"Иногда игра забывает, что лагерь все-таки существует и ты внезапно оказываешься посреди темного леса вместе с волками. Хотя это хорошо бодрит", – пишет она.

Выбор платформы для проведения онлайн-встреч повлиял и на разговоры редакции:

"Где ты заспаунился?"

"Ты очень далеко. Давай я тебя кикну и приглашу снова"

"Это были выстрелы?"

Также коллегам Вивиен нравятся игровые пейзажи. "Можно просто ходить и разговаривать, а если на тебя нападают враги, то у них есть только пять минут. Получается, это как кофебрейк", – добавила Вивиен.

"Самое лучшее – это то, что когда собрание окончено, можно скомандовать всем запрыгнуть на лошадей и отправляться вершить разбой или правосудие. Что намного менее неловко, чем улыбаться в камеру и ждать, пока все выйдут из чата", – отметила Шварц.

Как ранее сообщал Фокус:

Cуд в Сингапуре приговорил к смертной казни подсудимого, обвинявшегося в наркоторговле. Для рассмотрения дела и вынесения приговора из-за крантина использовался видеосервис Zoom.