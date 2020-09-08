Илон Маск за день потерял почти $14 млрд, а Tesla выпала из топ-500

Tesla упала до трехнедельного минимума, с тех пор как в понедельник, 7 сентября, производитель электромобилей не попал в список S&P 500.

Акции компании Tesla по итогам торгов во вторник, 8 сентября, упали до шестимесячного минимума, а состояние американского предпринимателя Илона Маска всего за один этот день сократилось на $13,4 миллиарда.

Как сообщает Reuters всего за день акции Tesla на американской бирже Nasdaq, где торгуют акциями высокотехнологичных компаний, просели на 18.28%. Причем к концу дня падение продолжилось.

Таблица: Nasdaq.com

"Tesla отметила худший день почти за шесть месяцев после того, как инвесторы были застигнуты врасплох тем, что акции не попали в S&P 500", – отмечает обозреватель Reuters, имея ввиду ТОП из 505 торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

Решение было принято несмотря на то, что Tesla выполнила условие для попадания в индекс, показав прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Вместо компании Маска комитет добавил в S&P 500 бумаги Etsy, Teradyne и Catalent.

Ко всему прочему, на ситуацию повлияло заявление компании General Motors о покупке $2 млрд в уставном капитале конкурента Tesla – стартапа по производству электрических грузовиков Nikola.

В результате Маск переместился с пятого (на котором продержался около месяца) на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $74,5 млрд.

Рейтинг: Forbes.com / Real-time-billionaires

Таким образом ко вторнику высокотехнологичные компании Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet и Netflix (т.н."FAATMAN") потеряли в совокупности более одного триллиона долларов рыночной капитализации со 2-го сентября.

Сообщается, что повальная распродажа высокотехнологичных акций на Nasdaq длится уже третий день подряд, и наибольшее снижение продемонстрировали акции компаний сектора энергетики, финансов и информационных технологий.

Напомним, всего неделю назад Илон Маск обогнал Марка Цукерберга и стал третьим в списке богатейших людей мира.