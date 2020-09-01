Маск обогнал Цукерберга и стал третьим в списке богатейших людей мира, – Bloomberg

Глава и основной акционер компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg. На четвертую строчку этого рейтинга он поднялся 17 августа.

Топ-5 богатейших людей мира на 31 августа:

Джефф Безос (Amazon) — $202 млрд, Билл Гейтс (Microsoft) — $125 млрд, Илон Маск (Tesla и SpaceX) — $115 млрд, Марк Цукерберг (Facebook) — $111 млрд, Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) — $86 млрд.

Состояние Маска растет благодаря резкому подорожанию акций Tesla. С начала года их курс вырос почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд. В последние дни акции дополнительно дорожают из-за сообщения об их предстоящем дроблении.

Рыночная стоимость Tesla в $464 млрд сейчас превышает рыночную стоимость гиганта розничной торговли Walmart, крупнейшей компании в США по выручке.

Также 31 августа бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире, опередив наследницу L’Oreal Франсуазу Беттанкур Мейерс. Ее состояние (оно состоит из акций Amazon) сейчас оценивается в $66 млрд.

Напомним, 29 августа Маск показал, как далеко продвинулась его компания Neuralink в разработке и внедрении нейрочипов. Как выяснилось, два таких – уже внедрены в свинок и успешно функционируют.