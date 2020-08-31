Подложил свинью. Почему эксперты называют презентацию нейрочипа от Маска показухой

Эксперты в области нейробиологии считают, что недавняя презентация нейрочипа от компании Neuralink продемонстрировала слишком мало. Некоторые обещания Маска могут остаться нереализованными.

Вылечить слепоту, паралич, глухоту, психические заболевания, а также создать симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта. Это лишь часть амбициозных планов Илона Маска и его нейробиологической компании Neuralink, которая недавно презентовала свое устройство для соединения мозга с компьютером. Но ни одно из этих обещаний не находится на повестке дня, а некоторые вряд ли будут когда-либо реализованы. Об этом пишет редактор отдела биомедицины издания Массачусетского технологического института MIT Technology Review Антонио Регаладо.

В пятницу, 28 августа, Маск с сотрудниками Neuralink презентовали свой мозговой имплант, который в будущем должен привлечь миллиарды покупателей.

"Во многом это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, – ред.) в вашем черепе с крошечными проводами", – заявил Илон Маск на презентации.

Несмотря на то, что онлайн-мероприятие было анонсировано как демонстрация продукта, у Neuralink пока нет ничего, что можно купить и использовать. По мнению Регаладо, большинство заявлений компании пока остаются спекулятивными.

Он отмечает, что Neuralink не первая компания, которая решила расширить человеческие способности с помощью имплантов мозга. В конце 1990-х исследователи начали помещать зонды в мозг парализованных людей, чтобы показать, что они могут с помощью сигналов мозга перемещать роботизированные руки или компьютерные курсоры. А подопытные мыши с зрительными имплантами смогли воспринимать инфракрасные лучи.

Основываясь на этой работе, Neuralink заявляет, что надеется и дальше развивать подобные интерфейсы мозг-компьютер, чтобы их можно было установить в кабинете врача менее чем за час.

"Это действительно работает. Но это не то, что среднестатистический человек может эффективно использовать", – сказал Маск об экспериментах, где люди с помощью сигналов мозга управляли компьютерами.

На протяжении всего мероприятия Маск так и не указал планируемых сроков, когда устройство Neuralink может быть протестировано на людях.

"На данный момент, спустя четыре года после основания, Neuralink не представила никаких доказательств того, что она может (или даже пыталась) лечить депрессию, бессонницу или дюжину других заболеваний, которые Маск упоминал. Одна из трудностей, стоящих перед компанией, усовершенствование микропровода, способного выдержать "агрессивные" условия живого мозга в течение десяти лет. На решение одной только этой проблемы могут уйти годы", – пишет Регаладо.

Он также считает, что основная цель недавней презентации заключалась в том, чтобы вызвать ажиотаж, привлечь в компанию новых инженеров и создать мощную фанатскую базу, которая ранее поддерживала другие проекты Маска.

В анонсах мероприятия в Twitter Маск обещал поклонникам потрясающую демонстрацию того, как нейроны будут взаимодействовать с устройством внутри живого организма. Этим организмом оказались подопытные свиньи.

В мозгу одной из них был установлен имплант, и во время трансляции проигрывалась запись, на которой воспроизводилось срабатывание нейронов животного в реальном времени.

"Для тех, кто ждал "матрицы в матрице", как намекал Маск в Twitter, интерлюдия с милыми зверушками не была тем, чего ожидали фанаты. Для нейробиологов в этом не было ничего нового. В их лабораториях уже несколько десятилетий слышны жужжание и потрескивание электрических импульсов, записанных мозгом животных и некоторых людей", – отмечает автор.

Год назад Neuralink представила "нейрохирургического робота", который может подсоединять к мозгу до 192 электродов каждую минуту. Во время трансляции Маск презентовал обновленный прототип робота, заключенного в гладкий белый пластиковый шлем. По задумке Маска, именно автоматизированный шлем будет внедрять устройство в мозг.

Фото: Woke Studio

Футуристический корпус был создан дизайнерской фирмой Woke Studio в Ванкувере. Ее ведущий дизайнер Афшин Мехин заявил, что стремился создать нечто "чистое, современное, но все же дружелюбное" для добровольных операций на головном мозге.

"Для нейробиологов самой интригующей разработкой, показанной в пятницу, стало то, что Маск назвал "связующим звеном". Чип размером с серебряные долларов, содержащий компьютерные микросхемы, которые сжимают и по беспроводной сети передают сигналы, записанные с электродов. Чип толщиной с человеческий череп, по словам Маска, можно аккуратно разместить на поверхности мозга через просверленное отверстие", – отмечает Регаладо.

Чип будет заряжаться по беспроводной сети, и Маск предполагает, что люди смогут подключаться к зарядке перед сном. Он считает, что имплант также должен быть простым в установке и удалении, чтобы люди могли их менять по мере совершенствования технологии.

"Вы бы не хотели навсегда зависеть от мозгового импланта версии 1.0. Устаревшее нейронное оборудование, внедренное в человеческие тела, представляет собой реальную проблему, с которой столкнулся уже не один исследователь", – пишет автор статьи.

Имплант, который Neuralink тестирует на своих свиньях, имеет 1000 каналов и, вероятно, будет считывать данные с аналогичного количества нейронов. Маск говорит, что его цель – увеличить этот показатель в "100, 1000 и 10 000 раз".

"Такие экспоненциальные цели для технологи не обязательно соответствуют конкретным медицинским потребностям. Хотя Маск утверждает, что импланты "могут решить проблему паралича, слепоты и глухоты", часто не хватает не 10-кратного количества электродов, а научных знаний о том, какой электрохимический дисбаланс вызывает, например, депрессию", – подчеркивает эксперт.

Регаладо обращает внимание на то, что несмотря на длинный список обещаний Маска, Neuralink не продемонстрировала, что готова выполнить хотя бы одно из них. В ходе мероприятия компания не раскрыла планы начала клинических испытаний, что было бы следующим логическим шагом.

Нейрохирург, работающий в компании, Мэтью Макдугалл лишь сказал, что компания рассматривала возможность опробовать имплант на парализованных людях. Маск же пошел дальше и заявил, что в долгосрочной перспективе устройство сможет "восстановить функциональность всего тела".

Неясно, насколько серьезно компания относится к лечению болезней. Маск постоянно возвращался к футуристическому "устройству для людей", отмечает автор. Он считает, что люди должны напрямую подключаться к компьютерам, чтобы идти в ногу с искусственным интеллектом.

"Каким образом имплантаты мозга смогут создать коллективный мировой электронный разум, Маск не сказал. Но возможно, скажет в следующей презентации", – подытожил Регаладо.