100 самых богатых людей Украины

Новая методика. Фокус представил рейтинг самых богатых людей Украины

Новая методика. Фокус представил рейтинг самых богатых людей Украины

Выход из экономического кризиса во многом зависит от того, какую политику строит государство в отношении бизнеса. В том числе активов самых богатых украинцев, посчитать которые хоть и трудно, но возможно. В этом убедился Фокус, который в 2020 году применил новую методику оценки богатства при составлении рейтинга.

В этом году при подготовке рейтинга "100 самых богатых людей Украины" Фокус применил новую методику оценки их активов.

Сначала мы определили приблизительное состояние 150 человек, изучив данные наших предыдущих рейтингов, а также обратив внимание на тех, кто, согласно открытым данным, в последние два года активно наращивал капитал.

Затем из рейтинга исключили лиц, связанных с санкциями, находящихся под следствием, стражей или "в бегах". Также вычеркнули имена тех, чьи репутационные риски — на предельно высоком уровне (например, за участие в рейдерстве). Не попали в список и те, чье состояние не превышает $30–35 млн.

Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.

При подсчете итоговой стоимости активов в формулах использованы мультипликаторы по отраслям, которые предоставила компания Concord Capital (на 3 августа 2020 года).

При оценке некоторых крупных предприятий учтены оценки аналитиков ICU.

В список включены граждане Украины за исключением лиц с двойным гражданством, а также Геннадия Боголюбова (гражданин Великобритании), Леонида Юрушева (гражданин Греции), Розы Дворецкой (гражданка Израиля) и Владимира Крупчака (гражданин Кипра). Причина — большое количество активов данных лиц на территории Украины, а также их историческая причастность к нашей стране.

В первую десятку рейтинга "100 самых богатых людей Украины" вошли:

  1. Ринат Ахметов
  2. Виктор Пинчук
  3. Дмитрий Фирташ
  4. Вадим Новинский
  5. Петр Порошенко
  6. Александр и Галина Гереги
  7. Виктор Медведчук
  8. Игорь Коломойский
  9. Геннадий Боголюбов
  10. Владимир Костельман

С прошлогодним рейтингом самых богатых украинцев от журнала Фокус можно ознакомиться здесь.