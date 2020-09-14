Новая методика. Фокус представил рейтинг самых богатых людей Украины

Выход из экономического кризиса во многом зависит от того, какую политику строит государство в отношении бизнеса. В том числе активов самых богатых украинцев, посчитать которые хоть и трудно, но возможно. В этом убедился Фокус, который в 2020 году применил новую методику оценки богатства при составлении рейтинга.

В этом году при подготовке рейтинга "100 самых богатых людей Украины" Фокус применил новую методику оценки их активов.

Сначала мы определили приблизительное состояние 150 человек, изучив данные наших предыдущих рейтингов, а также обратив внимание на тех, кто, согласно открытым данным, в последние два года активно наращивал капитал.

Затем из рейтинга исключили лиц, связанных с санкциями, находящихся под следствием, стражей или "в бегах". Также вычеркнули имена тех, чьи репутационные риски — на предельно высоком уровне (например, за участие в рейдерстве). Не попали в список и те, чье состояние не превышает $30–35 млн.

Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.

При подсчете итоговой стоимости активов в формулах использованы мультипликаторы по отраслям, которые предоставила компания Concord Capital (на 3 августа 2020 года).

При оценке некоторых крупных предприятий учтены оценки аналитиков ICU.

В список включены граждане Украины за исключением лиц с двойным гражданством, а также Геннадия Боголюбова (гражданин Великобритании), Леонида Юрушева (гражданин Греции), Розы Дворецкой (гражданка Израиля) и Владимира Крупчака (гражданин Кипра). Причина — большое количество активов данных лиц на территории Украины, а также их историческая причастность к нашей стране.

В первую десятку рейтинга "100 самых богатых людей Украины" вошли:

Ринат Ахметов Виктор Пинчук Дмитрий Фирташ Вадим Новинский Петр Порошенко Александр и Галина Гереги Виктор Медведчук Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов Владимир Костельман

С прошлогодним рейтингом самых богатых украинцев от журнала Фокус можно ознакомиться здесь.