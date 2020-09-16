Депутаты повторно продлили мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Первый раз законопроект был принят в июле, президент не подписал его, попросив скорректировать. Депутаты учли это пожелание.

Верховная Рада приняла закон о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Этот мораторий истекает в октябре 2020 года.

Если новый закон подпишет президент, то мораторий будет продлен на шесть месяцев, до 21 апреля 2021 года. Не будут отбирать жилье, которое было заложено в качестве обеспечения исполнения обязательств, если оно является единственным у заемщика.

Мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке действует в Украине с 2014 года. Рада первый раз приняла закон о его продлении 16 июля этого года.

Автор законопроекта, народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский представляя его, заявил, что главной целью продления моратория является забота людях, которые в случае прекращения его действия "могут очутиться на улице". По словам нардепа, Кодекс по процедурам банкротства не решил вопрос об особенностях погашения (реструктуризации) задолженности валютных заемщиков, и поэтому им нужно позволить по-прежнему игнорировать выполнение кредитных договоров.

Экономисты тогда отмечали, что на деле закон может сыграть на руку злостным неплательщикам и навредить тем, кто хотел бы приобрести жилье в кредит. Ведь не каждый банк согласится кредитовать ипотеку, если депутаты разрешили не возвращать долги. По этим же причинам закон подвергался критике и со стороны Национального банка.

Как отмечал НБУ, в октябре 2019 года вступил в силу новый Кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков. Но он заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий, так как пока на неплательщиков нет никакого рычага давления.

Министр юстиции Денис Малюська попросил президента ветировать закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Зеленский не подписал закон и вернул его в Раду.