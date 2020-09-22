Ниже не будет. Глава Минэкономики высказался о прогнозе урожая зерновых

В начале апреля Минэкономики прогнозировало урожай зерновых в этом году на уровне 72 млн т. Сейчас завершен сбор пшеницы и подсолнечника, начинается сбор кукурузы, и стало понятно, что урожай будет ниже. "Мы считаем, что будет 68 млн т. Наверное, больше пересмотров не будет", – сообщил министр в ходе пресс-конференции, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Министерство прогнозирует урожай кукурузы в 2020 году на уровне 33 млн т. В прошлом году в Украине было собрано 35,9 млн т кукурузы, а в 2018-м – 35,8 млн т.

В 2019 году было собрано 75,1 млн т зерновых и зернобобовых, а в 2018-м – 70,1 млн т.

Напомним, зерновые являются одной из главных статей украинского экспорта и источником поступления валюты в страну.

С начала 2020/21 маркетингового года (июль 2020 – июнь 2021) по состоянию на 4 сентября экспорт зерновых из Украины составил 8,04 млн т. Год назад на эту дату было экспортировано 9,19 млн т.

В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и, потенциально, войдет в топ-5 стран экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации ООН.

Объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. Об этом говорится в сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованной 7 мая.