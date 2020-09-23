Украинские банки в августе продолжали терять прибыль, – НБУ

В августе прибыль банковской системы в сократилась в 1,8 раза в годовом измерении.

Платежеспособные банки в августе получили 4,25 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствует надзорная статистика Национального банка.

В целом за восемь месяцев текущего года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32,6 млрд грн.

При этом доходы банков увеличились на 2,4% – до 169 млрд грн. Расходы же выросли на 13% – до 136 млрд грн. , что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Больше всего возросли отчисления в резервы – в 2,6 раза, до 20,4 млрд грн. Комиссионные расходы выросли на 27,8%, а процентные – сократились на 10,9%.

Напомним, за первое полугодие украинские банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше в годовом измерении. Прибыль в январе составила 6,59 млрд грн, в феврале – 9,29 млрд грн, в марте – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), в апреле – 9,09 млрд грн, в мае – 3,76 млрд грн, в июле – 4,6 млрд грн, а в июне банки получили 5,17 млрд грн убытка.

Напомним, в августе киевский банк "Аркада" был признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня.