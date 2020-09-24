НБУ не будет удерживать курс гривны, - Шевченко

Национальный банк Украины не намерен искусственно сдерживать курс гривны и менять валютную политику. Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

“Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривны. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты,” - рассказал глава НБУ.

“Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны,” - заключил Шевченко.

Напомним, представленный правительством проект бюджета на 2021 год рассчитан исходя из среднегодового курса национальной валюты в 29,1 гривны за доллар.