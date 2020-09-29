Минэкономики прогнозирует всплеск инфляции в начале нового года

В этом году одной из знаковых характеристик экономики является низкая инфляция, которая с начала года составила 1,2%. Последний раз по итогам первых восьми месяцев года инфляция была ниже нынешней только в 2013 году, когда вообще имела место дефляция на уровне 0,6%. Об этом говорится в обзоре департамента прогнозирования Минэкономики.

В годовом измерении инфляция составляет 2,5% и остается вдвое ниже целевого уровня в 5% (± 1 п.п.). В августе почти по всем товарами и услугами наблюдалось замедление роста цен или их снижение.

Вместе с тем в министерстве считают, что несмотря на определенное смягчение политики Национального банка, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года).

Однако в дальнейшем процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления сформирует давление на ценовую динамику, эффект от которого, скорее всего, существенно проявится в начале следующего года, говорится в обзоре.

Напомним, что потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились на 0,2%.

В июле НБУ улучшил прогноз по инфляции. Теперь ожидается, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

При нынешней экономической ситуации в стране для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляция в пределах 6–7%. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021–2023 годы.