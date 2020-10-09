Из-за карантина в Украине в 2,5 раза упал прирост плательщиков ЕСВ

В связи с этим план по наполнению Пенсионного фонда оказался недовыполнен на 8,5%, или почти на 17 млрд гривен.

За период с начала карантина, с 1-го апреля, до 1-го октября в Украине зарегистрировали около 28 500 новых плательщиков единого социального взноса (ЕСВ), что на 43 600 человек меньше, чем за тот же период 2019-го.

Об этом "УНН" сообщили в государственной Налоговой службе Украины.

"За период с 1 апреля 2020 по 1 октября 2020 количество плательщиков ЕСВ увеличилась на 28,5 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года (с 1 апреля 2019 по 1 октября 2019) количество плательщиков ЕСВ увеличилась на 72,1 тыс. человек", – отметили налоговики в ответе на запрос журналистов.

Таким образом, за период пандемии в Украине прирост плательщиков ЕСВ сократился около в 2,5 раза.

На днях Пенсионный фонд Украины опубликовал отчет по поступлениям единого взноса в Пенсионный фонд за январь-сентябрь 2020 года, который оказался недовыполнен на 8,5%, или 16,9 млрд гривен.

Инфографика: Pfu.gov.ua

По состоянию на начало октября 2020 года, всего в Украине зарегистрировано 3 576 900 плательщиков ЕСВ.

Напомним, в четверг, 8 октября американской агентство Fitch заявило, что экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19 окажут существенное финансовое давление на бюджеты крупных городов Украины и приведут к росту их долгов перед бюджетом страны.