Около 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности, – Денисова

В Украине около 80% пенсионеров получают пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности.

Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе Социального форуме Совета ООН по правам человека, передает "Зеркало недели".

Омбудсмен напомнила, что в Украине прожиточный минимум составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, минимальная зарплата – 176 долларов, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

По ее словам, в Украине, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, фиксируется такое явление, как бедность работающих.

"По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – отметила Денисова.

Она также добавила, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди пенсионеров.

Ранее в Госстате сообщили, что доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в прошлом году получали 400 тысяч украинцев - 1,1% населения. Размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1902,1 гривен в месяц. При этом доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.

В мае в ЮНИСЕФ заявили, что уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19.