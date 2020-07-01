В Госстате сказали, сколько украинцев находилось за чертой бедности в 2019 году
В прошлом году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.
Доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в прошлом году получали 400 тысяч украинцев - 1,1% населения. Об этом сообщает Госстат.
Размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.
При этом доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.
Уровень бедности в последние годы значительно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%).
В то же время в прошлом году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.
Как ранее сообщал Фокус:
- Год назад в Госстате сообщали, что доля населения с доходом ниже 1744,8 гривен (законодательно установленный прожиточный минимум на то время) в 2018 году снизилась в сравнении с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%.
- Уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из-за мирового кризиса. "Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто таких денег, они не падают с неба", – заявил президент. Также Зеленский отметил, что власти сейчас недостает миллиарда долларов, чтобы "еще немного помочь именно бедным людям".