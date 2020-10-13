МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году

Уровень безработицы в Украине увеличится до 11%, а не до 12,6%, как прогнозировал МВФ ранее.

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики.

При этом МВФ ожидает, что ВВП Украины в следующем году вырастет не на 1,1%, как прогнозировалось ранее, а на 3,0%.

Кроме того, по прогнозу МВФ, инфляция в Украине опустится с 7,9% по итогам прошлого года до 3,2% по итогам 2020 и ускорится до 6,0% в 2021 году.

Уровень безработицы в Украине, по прогнозам МВФ, увеличится до 11% в 2020 году и опустится до 9,6% в 2021-м.

Предыдущий прогноз по инфляции предусматривал 4,5% в этом году и 7,2% в следующем, а по безработице – 12,6% и 12% соответственно.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне – 5,2% вместо 5,4%.

В Минэкономики сообщили, что реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Ранее в Госстат сообщили, что падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%.