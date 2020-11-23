62,3% домохозяйств в Украине содержат сельскохозяйственных животных, - Госстат

Наиболее распространенными сельскохозяйственными животными в 2020 году стали "птицы". Их содержали 96,7% домохозяйств в селах.

Госстат на своем официальном сайте опубликовал информацию касательно основных характеристик украинских домохозяйств в сельской местности за 2020 год. Согласно их данным, в Украине 62,3% домохозяйств содержали сельхозживотных.

Из них в 96,7% домохозяйств были птицы, в 37,8% — свиньи, в 28,5% — большой рогатый скот, в 27,7% — коровы.

Коз содержали в 5,5% домохозяйств, лошадей — в 4,6%, кролей — в 4,5%, а пчел — в 1,4%.

Наименее популярным сельхозживотным оказались овцы: их держали лишь в 0,8% домохозяйств.

В Госстате также посчитали, что на каждые 10 домохозяйств в селах приходилось по 14 голов птицы, 4,5 свиньи, 2,9 единицы большого рогатого скота и 2,2 коровы.

В 2020 средняя площадь одного домохозяйства (включая арендованные земли, но без сданных в аренду) составлял 1,18 га.

Госстат отмечает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на фоне коронавируса и кризиса 2 тыс. домохозяйств в Украине установили солнечные электростанции.