Инвесткомпания Dragon Capital создает в Украине новый медиахолдинг

СМИ деловой и общественно-политической направленности дополнятся интернет-ресурсами финансовой тематики.

Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей среди прочего онлайн-СМИ "Минфин" и Finance.ua.

В повестке дня заседания Антимонопольного комитета Украины на 23 ноября значится вопрос: "О предоставлении разрешения компании Dragon Capital Investments Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании".

На сайте Treeum указано, что эта онлайн-платформа является собственником проектов в сегменте B2C (Finance.ua, Minfin.com.ua) и B2B (Finline, Bank Online).

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний в Украине, конечным бенефициаром которой является гражданин Чехии Томаш Фиала. Он также является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, интернет-издание и радио.

В рейтинге "100 самых богатых украинцев" Томаш Фиала занимает 28-е место.