Падение промышленного производства в Украине ускорилось

Только за октябрь промышленность потеряла в объемах 0,5%. Падение отмечено во всех основных отраслях.

Объем промышленного производства в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократился на 5,0%. В сентябре аналогичный показатель был меньше – 4,4%. Такие оперативные данные приводит Госстат.

В целом за январь – октябрь промпроизводство сократилось на 6,8% в годовом измерении.

[ + – ] Индексы промышленной продукции (в % к соответствующему периоду прошлого года нарастающим итогом)

В сравнении с минувшим сентябрем промпроизводство в октябре упало на 0,5% (сезонно скорректированный показатель).

Падение отмечено во всех основных отраслях. В добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,4%, в перерабатывающей промышленности – на 8,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%.

Напомним, падение промпроизводства в Украине началось еще осенью 2019 года, до введения коронавирусных ограничений. В январе этого года объем производства сократился на 5,1%, в феврале падение замедлилось до 1,5%, но в марте ускорилось до 7,7%. В апреле оно составило 16,2%, в мае – 12,2%, в июне – 5,6%, в июле – 4,2%, в августе – 5,3%.

Промышленное производство в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось еще больше — на 8,3%.