Украинскую Coca-Cola в бутылках перестанут продавать в Израиле из-за плохого вкуса

Украинская Coca-Cola в Израиле стала ассоциироваться с "дешевым аналогом", у которого "непривычный вкус".

Третья по величине торговая сеть Израиля "Рами Леви" решила отказаться от импорта и продажи напитка Coca-Cola в 1,5-литровых бутылках украинского производства. Некоторые потребители жаловались, что версия напитка из Украины значительно уступает по вкусовым качествам аналогу, произведенному в Израиле, сообщает местное издание "Ynet".

"Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской Coca-Cola. Пока что в магазинах имеется товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре", — сказал Йоси Сабато, замгендиректора сети "Рами Леви".

Он сообщил, что они не заметили особой разницы во вкусе, однако, по его словам, украинская Coca-Cola нравится далеко не всем израильтянам. Напиток из Украины в Израиле был дешевле местного аналога: пак из 6 бутылок стоил 29-30 шекелей (примерно 250 грн).

"Параллельный импорт Coca-Cola — явление не новое, ему уже несколько лет. Но лишь когда мы начали продавать украинскую Coca-Cola, рынок по-настоящему зашевелился, местный производитель сбросил цены. В выигрыше остался покупатель. Именно за это мы и боролись", — сказал представитель "Рами Леви".

Представитель другой торговой сети заявил, что некоторых израильтян смущали этикетки на украинском языке.

"Coca-Cola ставят на стол, когда приходят гости, кому-то может не понравиться, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле. Многие говорили, что и вкус у этой Coca-Cola непривычный", – сказал он.

Впрочем, в "Рами Леви" пока что не планируют прекращать импорт и продажу украинской версии Coca-Cola в алюминиевых банках емкостью 0,3 литра, поскольку, по словам Сабато, в банках вкус напитка менее насыщенный.

Напомним, компания Coca-Cola в рамках обновления глобального портфеля до 31 декабря 2020 года откажется от производства около 200 брендов. "На пенсию" отправят, в том числе, диетическую газировку TaB, кокосовую воду ZICO, Coca-Cola Life, Diet Coke Feisty Cherry и ряд региональных предложений. Популярные Sprite и Fanta из производства убирать не планируют.

А в прошлом году у Coca-Cola впервые за 10 лет появился новый вкус.