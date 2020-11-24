"Не 4000 долларов": Кабмин на год отложил повышение зарплат учителям

Постановление об увеличении зарплат учителям приняли еще летом 2019 года, однако Кабмин перенес его вступление в силу на начало 2022 года.

Кабинет министров Украины решил остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления правительства №822 от 10 июля 2019 года, которым предусматривается поэтапный рост зарплат учителей до 4 прожиточных минимумов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

"Остановить к 31 декабря 2021 действие постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 № 822", — сказано свежем решении Кабмина.

Нардеп фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, которая входит в состав комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, в своем Telegram-канале возмутилась таким решением правительства.

"Сфера образования и науки всегда страдает из-за нехватки бюджетных средств. И вот Кабмин снова принял решение отсрочить до 2022 года постепенное приведение зарплат для учителей в соответствие с законными тремя минималками. Да, сейчас в стране кризис, и 50 миллиардов найти очень сложно. Но так происходит уже 29 лет!", — написала Гришина.

Впрочем, она добавила, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено повышение зарплат на 30%.

Отметим, согласно постановлению Кабмина, принятому летом 2019 года, в 2020 году зарплаты учителей должны были составить 2,5 прожиточных минимума, в 2021 году — 3 минимума, в 2020 году — 3,5 минимума, а в 2023 — 4 минимума.

В сентябре 2019 года тогдашняя глава Минобразования Анна Новосад заявляла, что для проведения этой реформы необходимы 45 миллиардов гривен, однако в госбюджет деньги для реализации этой задачи не заложили. По итогу, тогда было принято решение перенести начало повышения зарплат на год, к началу 2021 года.

Напомним, в начале 2019 года во время предвыборной кампании Владимир Зеленский собрал "аналитический центр", один из участников которого ошибся в расчетах и заявил, что ежемесячные зарплаты учителей могут быть по 4000 долларов. Видео с этими словами стало вирусным в социальных сетях и превратилось в "мем".