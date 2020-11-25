С нового года без газа могут остаться до 5,6 миллиона украинских домохозяйств

Согласно законодательству, газ с 1 января 2021 года должны отключить тем, кто отказался от установки счетчиков.

Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" регламентирует, с 1 января 2021 года "голубое топливо" должны отключить тем, кто отказался от счетчиков и использовал его "только для приготовления еды". Госрегулятора НКРЕКП сообщал, по состоянию на начало 2019 года оставались без учета 1,4 млн таких абонентов. Летом 2020 года директор ГК "Газ Украины" Олег Диденко писал, что в Украине без счетчиков газа насчитывалось 5 579 100 домохозяйств.

"Количество домохозяйств без счетчиков газа, имеющих газовую плиту и централизованное снабжение горячей воды, достигает 1 650 000 единиц. Всего не имеют счетчиков 5 579 100 таких домохозяйств", — утверждал Диденко.

Согласно Закону, в 2012 году газ отключили тем, отказался от счетчиков и использовал газ комплексно, в том числе для отопления, а в 2016 году — и тем, кто без счетчиков использовал его для подогрева воды и приготовления еды. С нового года очередь дойдет и до тех, кто использует "голубое топливо" только для приготовления еды.

"В случае отказа населения от установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, — с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи — с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи — с 1 января 2021", — сказано в ч.1 ст.5 Закона.

В "Николаевгазе" подтвердили, что норма Закона является актуальной.

"С января 2021 года отказ потребителя от установления счетчика газа, которое осуществляется по инициативе и на средства оператора ГРМ, является основанием для прекращения ему распределения газа", — рассказали в "Николаевгазе".

Впрочем, портал ubr.ua сообщил, что об отключении газа не стоит беспокоиться тем, у кого есть общий счетчик домового учета.

"По умолчанию считается, что у жильцов таких домов есть коммерческий учет, поэтому на них даже не закладываются средства в инвестпрограммах. Сейчас жильцы таких домов получают платежки за газ, когда объемы потребленного всем домом распределяются между каждой квартирой без счетчика. И эта практика будет продолжена и впредь", — написали на портале.

Отметим, с 1 августа 2020 года на рынке природного газа функционирует свободное ценообразование: поставщики сами определяют цену на газ, а потребители, при желании, могут поменять поставщика. В связи с этим глава "Нафтогаза" заявил, что "этой зимой поставщики газа будут максимизировать свою прибыль".

Напомним, ранее был опубликован рейтинг украинских поставщиков по стоимости газа в ноябре. Самую выгодную цену предложила государственная "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" – 6,33 грн за 1 кубометр. Самые высокие тарифы в ноябре оказались у региональных газосбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Цена у них колебалась от 8,80 до 8,96 грн.

В конце октября глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что "эра дешевого газа проходит", потому украинцам стоит готовиться к его подорожанию.