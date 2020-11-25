Нафтогаз не стал изменять декабрьскую цену на газ для населения

Подавляющая часть населения страны получает ("покупает") газ у областных газовых компаний (облгазов), у которых собственные цены.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (часть группы "Нафтогаз") установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с ноябрем цена не изменилась.

Напомним, "Нафтогаз" начал быстро повышать цены на газ для населения в августе и сентябре. В августе цена выросла на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре – еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. В ноябре цена на газ выросла на 35% до 6,33 грн/куб. м.

По новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. Доля "Нафтогаза" в поставках газа населению составляет сейчас всего около 2%.

Подавляющая часть населения страны получает ("покупает") газ у областных газовых компаний (облгазов) и не может перейти к другим поставщикам, так как для этого нужно прокладывать новые трубы к домам. Облгазы же в основном покупают газ оптом у "Нафтогаза". А цену на него для потребителей устанавливают свою. В ноябре разброс цен за 1 кубометр достигал 2,63 грн.