Ноль ответственности. Как украинцев обворовывают киберпреступники и почему с ними не борются

В 2019 году с платежных карт украинцев были украдены 360 млн грн, 95% заявлений об этом полиция проигнорировала. Почему так происходит и как защитить свои права, рассказывает Фокус.

28 октября со счета Ирины Головань в ПриватБанке исчезли 28 тыс. грн. Сперва кто-то обналичил 20,8 тыс. грн без банковской карты с помощью системы СМС, а чуть позже пропали еще 7 тыс. грн, хотя к тому моменту киевлянка уже заблокировала карту. "Первое списание 10 400 грн произошло в 16:29, через минуту кто-то вывел еще 14 тыс. грн из "Копилки" на основной счет и тут же вновь обналичил 10 400 грн. Я сразу обратилась в банк, сообщила, что не имею отношения к этим транзакциям, карту заблокировали. В 16:37 получила письмо на электронный адрес с уведомлением о блокировке карты, а в 16:56 с моего счета вновь сняли чуть более 7 тыс. грн. На мой вопрос ПриватБанку, как это произошло, ответа не последовало", — рассказывает Головань Фокусу.

Позже ей сообщили, что помочь с возвратом пропавших денег банк не может, и посоветовали обратиться в полицию.

В 95% случаев правоохранители квалифицируют происшествие как гражданско-правовые отношения и не вносят сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований. Без этого никакого разбирательства не будет

Задаваясь мыслью, как злоумышленники могли обналичить деньги по уже заблокированной карте, хочется разъяснить и другой не менее важный вопрос: как мошенники получили доступ к SIM-карте Головань? По словам Юрия Прокопенко, директора по кибербезопасности "Киевстар", дубликат SIM-карты выдают лишь после того, как абонент правильно ответит на вопросы мобильного оператора о последних пополнениях телефонного счета и назовет три номера, на которые звонит чаще всего. При этом перед выпуском новой SIM-карты старая блокируется.

Ирина Головань утверждает, что ее мобильный номер никто не блокировал, никаких подозрительных звонков и уж тем более разговоров с неизвестными у нее не было. Фокус обратился в lifecell, услугами которого пользуется Головань, с просьбой разъяснить, каким образом мобильный оператор продублировал ее SIM-карту. В ответ на запрос оператор ответил, что "в данном случае имела место одна из типичных мошеннических схем, связанная с похищением номера путем замены SIM-карты абонента, который обслуживается обезличенно. После обращения абонента SIM-карта заблокирована и оперативно проведен анализ относительно потенциального мошенничества. В результате номер был возвращен на предыдущую SIM, а затем — разблокирован".

Но lifecell переклал часть вины и на самих абонентов, заявив, что "100% украинцев указывают мобильный номер при оформлении банковской карты, а сколько из них зарегистрировали его у оператора? На сегодня в Украине подавляющее большинство абонентов остаются анонимными", и именно это способствует мошенничеству.

Зато оказалось, что операторы связи могут обезопасить абонента от воровства SIM-карты. Например, по его просьбе заблокировать саму возможность ее перевыпуска, а то и вовсе привязать SIM-карту к паспорту. Чего не скажешь о ПриватБанке, где в приложении "Приват24" услугу снятия денег по номеру телефона отключить нельзя. "Мы активно рассказываем своим клиентам о том, что если они столкнулись с неожиданным отключением своего финансового телефона, нужно сразу же заблокировать карты. Банк, к сожалению, никак не может повлиять на политику перевыпуска SIM-карт операторами. Тот номер телефона, который привязан к банку, мы советуем клиентам сделать менее публичным, например, для покупок и продаж товаров использовать другой номер", — говорит Фокусу Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка.

Кто мошенник?

По данным Украинской ассоциации межбанковских платежных систем (ЕМА), в 2019 году с платежных карт украинцев были украдены почти 362 млн грн. Объектом интереса мошенников хоть раз становился каждый из нас: это и странные SMS-сообщения с призывом перейти по ссылке, и звонки с подозрительных номеров, и обращения якобы представителя банка/мобильного оператора с просьбой предоставить личную информацию.

Отключить в приложении "Приват24" услугу снятия денег по номеру телефона нельзя. По какой-то причине банк не отказывается от одного из самых уязвимых сервисов своей системы и всю ответственность перекладывает на мобильных операторов

По словам правозащитника Вячеслава Вознюка, когда с банковской карты воруют деньги и человек бежит в полицию, то в 95% случаев правоохранители квалифицируют происшествие как гражданско-правовые отношения и не вносят сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Без этого никакого разбирательства не будет. "Исходя из своей практики, могу с уверенностью сказать, что полиция старается откреститься от таких случаев и не вносить дело в ЕРДР, хотя такие дела должны квалифицироваться как мошенничество. В таком случае человеку после официального письма из полиции, где сказано, что дело отнесли к гражданско-правовым отношениям, необходимо обратиться в районный суд с жалобой об отказе следователя в содействии и просьбой обязать его зарегистрировать дело в ЕРДР", — говорит Фокусу Вознюк.

Важно правильно составить жалобу и приложить к ней детальные доказательства, что деньги сняты без вашего ведома. Тут подойдут распечатки транзакций, скриншоты о движении средств. После того как судья удовлетворит ваши претензии, необходимо требовать, чтобы вам присвоили статус пострадавшего в этом деле. Только с этого момента ­начнется следствие.

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Далее правозащитник советует обратиться в банк с требованием возвратить исчезнувшие со счета средства. Для этого соответствующее заявление нужно написать на имя главы финучреждения и обязательно приложить к нему выписку из ЕРДР. "Я много раз сталкивался с подобными делами. Конкретно в ситуации с Ириной Головань подозрение падает на банк. Мобильный оператор не имеет столько информации о своих абонентах, сколько есть возможностей и данных у банка на своих клиентов. Почему эта ситуация случилась и как ее вообще допустили — эти вопросы необходимо задавать в первую очередь службе безопасности банка. Возможно, кто-то из их сотрудников причастен к случившемуся", — считает Вознюк.

Зона ответственности

С сентября 2016 года в Украине действует постановление Национального банка о нулевой ответственности держателей банковских карт. Согласно документу, пользователь электронного платёжного средства не несет ответственности за ненадлежащий перевод денежных средств. Исключением считается, если доказано, что это именно пользователь виноват в потере электронного платежного средства, разглашении ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежную операцию. В таком случае конкретно банк должен доказать вину своего клиента. Держатель же карты свою невиновность в том, что кто-то украл у него деньги, доказывать не обязан. Если дело доходит до суда и банк не доказывает вины клиента, значит, она автоматически возлагается на банк.

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Впрочем, у банков на этот счет другое мнение. "Если деньги списываются без участия человека и его авторизации как клиента банка, это принцип нулевой ответственности. Данная практика действует во всем мире. Но с точки зрения банка в истории с Ириной Головань транзакция была авторизована клиентом. Человек зашел через приложение "Приват24" и подтверждал транзакции, то есть фактически это не была операция, не авторизованная клиентом. Это исключительно уголовное производство", — говорит Фокусу Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка.

Анализируя нормативные акты НБУ и практику их применения, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что в таком вопросе особо уповать на защиту своих прав украинцам не стоит, потому что НБУ в первую очередь защищает интересы банков, а не их клиентов. "Несмотря на то что есть принятая норма, законодательная база и постановление Нацбанка от 2010 года, согласно которому именно на финучреждения возложено больше ответственности за сохранность средств, чем на его клиентов, увы, принцип нулевой ответственности на украинский манер звучит иначе: "Мы вам ничего не должны — виноваты сами", — уверен Кравец.