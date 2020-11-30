Общее количество вакансий на рынке труда с октября упало на 13%

Меньше всего новые сотрудники нужны в сфере общественного питания. Но востребованность ряда других специалистов сохраняется и даже растет.

На сегодняшний день на сайте по трудоустройству Work.ua размещено 48,7 тыс. активных вакансий, месяц назад их было 56 тыс. Схожая динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143,7 тыс. вакансий, а в конце ноября – 120,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Руководитель Work.ua Артур Михно отметил, что спад числа вакансий наблюдается каждую осень. В этом году он происходит медленнее, чем в 2019-ом.

Сейчас сильнее других уменьшается количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повары, баристы, продавцы пива.

Сохраняется востребованность на рынке труда в ноябре фармацевтов, автослесарей, интернет-маркетологов, швей и курьеров.

При этом растет количество вакансий на рынке информационных технологий. Так, на специализированном сайте Djinni компании в ноябре опубликовали вакансии для 16 430 IT-специалистов – это новый рекорд.

По данным сайта Jooble растет и количество вакансий работников за рубежом.

Напомним, Иен Брекери из города Крайстчерч в Новой Зеландии 20 лет работал городским волшебником и получал ежемесячную зарплату от мэрии $10 тыс. Теперь он уходит на пенсию и подыскивает себе достойную замену. Есть еще необычные вакансии, которые предлагают в разных уголках мира.