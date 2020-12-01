Падение в базовых отраслях экономики в октябре ускорилось, – НБУ

В сентябре падение было 6,8% в годовом выражении, а в октябре – 7,9%.

В октябре ускорился спад в промышленности (до 5,5% в годовом выражении). Это произошло по причине слабого инвестиционного спроса, замедления роста расходов бюджета на оборону, ослабления внешнего спроса на машиностроительную и химическую продукцию. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (ноябрь 2020 года).

Низкий спрос со стороны перерабатывающей промышленности и более теплая, чем прошлогодняя, погода обусловили углубление спада в энергетике.

Более низкий урожай и слабые результаты животноводства сдерживали сельское хозяйство и оптовую торговлю.

В качестве положительных факторов эксперты НБУ указали:

внешняя конъюнктура была благоприятной для металлургии, добычи металлических руд и производства масла и жиров;

увеличение объемов транзита газа замедлило падения грузооборота транспорта;

на фоне роста заработных плат и, вероятно, ожиданий ужесточения карантинных ограничений продолжалось ускорение розничного товарооборота (до 13,5%) и улучшились показатели транспорта;

расходы бюджета на дорожную инфраструктуру помогли оживлению строительства.

Тем не менее, в октябре падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО, украинская аббревиатура ІВБГ) в годовом измерении составило 7,9% в октябре оно было 6,8%, а в августе – 1,6%.

Напомним, общее количество вакансий на рынке труда с октября упало на 13%.

ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020 и 2021 годы. Банк отметил сохраняющуюся высокую неопределенность в отношении последствий эпидемии коронавируса, а также "неуверенность в отношении выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в стране". Он также указал, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.