С сегодняшнего дня увеличился размер алиментов. Гарантированный минимум - 960,5 грн

Минимальный гарантированный размер алиментов на детей от 6 до 18 лет теперь составляет 1197,5 грн. На малышей будут выплачивать как минимум 960,5 грн.

С 1 декабря 2020 года вступило в силу увеличение прожиточного минимума в Украине, заложенное в госбюджете страны на 2020 год. Поскольку размер алиментов в Украине привязан к размеру прожиточного минимума, то выплаты на детей тоже увеличиваются. Теперь гарантированный минимум — 960,5 грн.

С 1 декабря прожиточный минимум ребенка до 6 лет возрос с 1859 грн до 1921 грн (увеличился на 62 гривны), а ребенка от 6 до 18 лет — с 2318 грн до 2395 грн (+ 77 грн).

Минимальный гарантированный размер алиментов в Украине составляет половину прожиточного минимума, то есть детям до 6 лет будут выплачивать как минимум 960,5 грн, а детям от 6 до 18 лет — 1197,5 грн. Максимальный размер алиментов составляет 10 таких минимумов.

Отметим, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2197 грн до 2279 грн, а для лиц, утративших трудоспособность — с 1712 грн до 1769 грн.

С 1 декабря из-за повышения прожиточного минимума увеличивается и минимальная пенсия. Теперь она будет составлять 1769 грн.

Предыдущее повышение прожиточного минимума произошло 1 июля 2020 года.

Напомним, с 1 декабря в Украине увеличиваются и социальные выплаты. Также стало известно на сколько увеличится пенсия в 2021 году.