С 1 декабря в Украине увеличатся социальные выплаты

Минимальная пенсия вырастет на 57 грн, прожиточный минимум — на 73.

C 1 декабря в Украине изменится прожиточный минимум. Например, для трудоспособных лиц он увеличится на 73 грн и составит 2270 грн. Это изменение предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.

В связи с этим вырастут такие социальные выплаты: минимальная пенсия, алименты и помощь по безработице. Их размер законодательно привязан к прожиточному минимуму (для разных категорий граждан).

Например, минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. С 1 декабря он составит 1769 грн, это означает, что пенсия вырастет на 57 грн.

В соответствии с Семейным кодексом минимальный гарантированный размер алиментов не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальный размер алиментов составляет 10 таких минимумов. Эти минимумы теперь будут составлять 1921 грн или 2395 грн.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Теперь это будет 9080 грн.

Напомним, поднять прожиточный минимум планируют в проекте закона о госбюджете 2021 года.