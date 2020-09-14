Прожиточный минимум с января составит 2189 гривен. И потом еще немного вырастет

Поднять прожиточный минимум планируют в июле и декабре 2021 года. В январе 2021 года он будет оставлять 2189 гривен (после увеличения в декабре 2020 года).

За год увеличение прожиточного минимума составит 204 гривны, и уже в декабре 2021 года jy вырастет до 2393 грн. Промежуточное повышение этого показателя произойдет в июле – с 2189 гривен до 2294 гривен.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте Госбюджета на 2021 год.

Стоит отметить, что увеличение размера прожиточного минимума предполагает рост выплат следующим категориям граждан.

детям до 6 лет: с 1 января – 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – 2100 грн; детям в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн; трудоспособным лицам: с 1 января – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн; лицам, утратившим трудоспособность: с 1 января – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн.

А как сейчас?

Напомним, что с 1 января 2020 года прожиточный минимум установлен на уровне 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен и с 1 декабря – 2189 гривен.

А как в Европе?

Понятие прожиточного минимума в Европе тесно связано не столько с размерами минимально допустимых зарплат или расчета налогов, как с социальными выплатами для безработных или помощи от государства для тех, кто в ней действительно нуждается. Прожиточный минимум в странах Европы чаще определяется как "потребительская корзина", а в некоторых странах совпадает с понятием "минимальная заработная плата" за месяц.

В Украине большинство пунктов, по которым рассчитывается потребительская корзина – это продукты питания, причем для подсчета общей стоимости берутся минимальные цены. В Европе и США для расчетов берется средний уровень цен на продукты высокого качества.

Экономический словарь

Прожиточный минимум в Украине на определенный год определяется законом "О государственном бюджете" на ближайшие 12 месяцев. Ежегодно суммы прожиточного минимума для указанных выше слоев населения пересматриваются в сторону увеличения и закладываются в принятом бюджете на весь год.

Напомним, министерство финансов Украины направило проект госбюджета на 2021 год на рассмотрение правительства. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента сообщил, что Рада рассмотрит государственный бюджет на следующий год на этой неделе