Украинцы впервые в этом году купили за месяц больше валюты, чем продали

Население наращивает покупку валюты на фоне снижения курса гривны.

В ноябре население купило иностранной валюты на $135 млн больше, чем продало. Превышение спроса над предложением отмечено впервые с начала 2020 года. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

По его данным, спрос на валюту со стороны физлиц преобладал над ее предложением в первой и третьей декаде ноября, а во второй декаде ситуация была обратной.

В октябре объем продажи населением наличной валюты превысил объем покупки на $53,5 млн, а в целом по итогам 10 месяцев этого года превышение составляло $1,31 млрд.

Отметим, что население наращивает покупку валюты на фоне снижения курса гривны. Одной из причин этого может быть уверенность, что "завтра будет хуже".

По словам банкиров, о сформировавшихся девальвационных ожиданиях на валютном рынке свидетельствует также рост в ноябре форвардных контрактов на покупку валюты.

Напомним, падение обменного курса гривны последних месяцев было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. Однако в НБУ считают, что валютный рынок функционирует хорошо, и не видят в происходящем катастрофы.